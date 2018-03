Jennifer Lawrence (27) muss wohl oder übel den Thron räumen. Zwei Jahre in Folge landete die schöne Blondine auf dem obersten Treppchen der Liste der am besten bezahlten Schauspielerinnen der Welt, jetzt fällt sie gleich um zwei Plätze zurück. Mit umgerechnet 20,4 Millionen Euro in zwölf Monaten schafft sie es nur auf Platz drei, hinter Jennifer Aniston (21,7 Millionen Euro) und Emma Stone (22,1 Millionen Euro). Die schöne Rothaarige gewann erst Anfang des Jahres ihren ersten Oscar für ihre Leistung in "La La Land", jetzt hängt sie ihre Kolleginnen auch im Cash-Battle ab. Gratulation!



