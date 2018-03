Und es fallen noch mehr Hüllen! In der vergangenen Woche mussten sich die Curvy Supermodel-Teilnehmerinnen schon in knappen Dessous vor der Kamera beweisen. Die neue Folge des beliebten Kurven-Formats verlangt ihnen jetzt aber noch mehr ab. Nach einem Bikini-Walk müssen die Plussize-Damen komplett nackt für einen Fotografen posieren. "Also das war am Anfang schon ein bisschen problematisch für mich, das zu machen. Bei meinem Bewerbungsverfahren habe ich auch schon gesagt, ich werde nicht nackt shooten oder sonst was. Mir ging es mehr oder weniger um meine Familie und meine Mama, was die sagen", erinnerte sich Khadija im Promiflash-Interview zurück. "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig.", immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de