Aus dem Leben, aus dem Instagram-Profil? Kürzlich löschte Schauspieler Rocco Stark (31) all seine Schnappschüsse mit Freundin Nathalie. Dabei sind die beiden doch seit Monaten überglücklich und megaverliebt. In seiner Instagram-Story erklärte sich der Unternehmer jetzt. Er wolle auf seinem Profil nun ausschließlich Bilder hochladen, die mit der Schärfentiefe-Funktion seines Handys ausgenommen sind. Also keine Trennung – Rocco geht es nur um den Foto-Style. Seine Fans sind wenig begeistert. Ein Follower schreibt: "Ich mag euch wirklich sehr, aber die Aktion mit den Bildern löschen und, dass ihr euch gegenseitig entfolgt seid (habe nachgesehen), finde ich etwas daneben."



