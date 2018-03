Sie hat sich getraut! Am Wochenende heiratete Model Yvonne Woelke (35) ihren Liebsten Stephan. In Hamburg gaben sich die beiden das Jawort, gefeiert wurde in einem Ruderclub. Jetzt verrät die frischgebackene Ehefrau gegenüber Promiflash ihren Höhepunkt: "Ich habe für meinen Mann einen Song geschrieben. Ich habe den Song 'Halleluja' komplett auf uns umgeschrieben." Ein echter Gänsehaut-Moment! Einziger Wermutstropfen: Ihre beste Freundin Micaela Schäfer (33) konnte nicht mit ihr feiern, war aus beruflichen Gründen verhindert.



