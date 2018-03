Premiere auf dem roten Teppich! Vor knapp einem Monat hat Jennifer Frankhauser (25) ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Beim Opening der Stage-Mediagroup in Stuhr diese Woche meisterten Jenny und Rafael nun ihr Debüt im Rampenlicht. Die Sängerin verriet, das Paar kenne sich bereits seit etwa zehn Jahren, doch sie habe sich früher nicht getraut, ihren jetzigen Freund anzusprechen – am Ende hat der Grieche den entscheidenden ersten Schritt gewagt. Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (30) schwärmte im Promiflash-Interview: "Am Ende kommt zusammen, was zusammengehört."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de