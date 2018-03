Eloy de Jong (44) bietet seiner Tochter die Kindheit, die er nie hatte! Der Promi Big Brother-Kandidat zieht die kleine Indy mit seinem Partner Ibo und der leiblichen Mutter groß. Eloy selbst hat schreckliche Erinnerungen an seine Zeit als Kind – besonders an seinen Vater. Deshalb achtet der Caught in the Act-Star bei der Erziehung seiner Tochter vor allem auf eines, wie er Promiflash beim "Die 90er live"-Event verrät. "Wir lehren Indy, dass alle Entscheidungen, die sie trifft, okay sind: ‘Geh deinen eigenen Weg, mach deine eigenen Fehler und hab keine Angst, so zu sein, wie du bist’", sagte der Niederländer.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de