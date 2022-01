Ist The Masked Dancer wirklich zu knifflig für die Zuschauer? Am Donnerstagabend läuft bereits das Finale des The Masked Singer-Ablegers im TV – vier kostümierte Stars sind noch im Rennen um den Sieg. Die Tanz-Show bekommt nach wie vor viel Kritik ab: Das Erraten der Promi-Identitäten soll zu schwierig sein und daher keinen Spaß machen! Als Anhaltspunkte gibt es nämlich nur ein paar Worte mit der echten Stimme der Kandidaten sowie einige Indizien. Promiflash hat mal bei einem "The Masked Dancer"-Teilnehmer nachgefragt: Hätte man das Ratespiel leichter gestalten sollen?

Eloy de Jong (48), der im Halbfinale unter Maximum Power zum Vorschein kam, betonte jetzt im Promiflash-Interview: "Ich sage es mal so: Ich habe großen Respekt, dass Deutschland dieses neue Format jetzt ausprobiert und umgesetzt hat. Ich habe ja zwischenzeitlich selbst schon Fernsehen gemacht und weiß, wie das funktioniert und wie schwierig das ist." Weiter betonte der niederländische Schlagersänger: "Aber sie haben ja hier und da kleine Sachen angepasst – und den Zuschauern und der Kritik zugehört. Das macht ProSieben gut!" Der Entertainer spielt hier wohl darauf an, dass das Rateteam aus Alexander Klaws (38) und Steven Gätjen (49) inzwischen mehr Instrumente hat, um die Identitäten der Masken zu erraten.

Woran hätte man Eloy denn unter dem Maximum-Power-Kostüm erkennen können? "Es gab die Tulpen und viele Hinweise aus Holland – und natürlich meinen Akzent, den man kurz hören konnte", verriet der Sänger Promiflash. Tatsächlich war Eloy der erste "The Masked Dancer"-Kandidat, auf den schon vor seiner Enthüllung getippt worden ist: "Viele Fans haben mich ja schon nach einer Show erkannt", berichtete der Holländer.

ProSieben/ Willi Weber Maximum Power, "The Masked Dancer"-Teilnehmer

ProSieben/ Willi Weber Eloy de Jong als Maximum Power bei "The Masked Dancer"

ProSieben/ Willi Weber Eloy de Jong und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Dancer"

