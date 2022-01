Im The Masked Dancer-Halbfinale sorgte der niederländische Schlagersänger Eloy de Jong (48) für eine große Überraschung – er steckte im Maximum-Power-Kostüm! Der "Egal was andere sagen"-Interpret kämpfte gemeinsam mit dem Zottel, der Maus, dem Affen und dem Buntstift um den Einzug ins große Finale. Kurz vor dem Showdown endete "The Masked Dancer" aber für den Niederländer. Ist Eloy nach seinem Rauswurf eigentlich sehr enttäuscht? Promiflash hat bei dem Musiker nachgefragt...

"Die Zuschauer wollten das so. Das ist auch gut so. Ich bin jetzt nicht traurig, dass ich nicht im Finale stehe", betonte Eloy im Promiflash-Interview. Zwar habe er durchaus große Lust gehabt, für den Showdown eine neue Choreografie zu erlernen – doch er schaue jetzt einfach nach vorne. "Ich freue mich jetzt wieder auf das, was ich eigentlich mache: Nämlich meine Musik!", verdeutlichte er.

Wie erklärt sich Eloy sein "The Masked Dancer"-Rauswurf eigentlich? "Die anderen vier Charaktere, die jetzt im Finale stehen, sind halt alle süßer", vermutete das ehemalige Mitglieder der Boyband Caught in the Act. Einen Favoriten habe Eloy aber nicht, er drücke im großen Showdown allen die Daumen.

Maximum Power bei "The Masked Dancer"

Sänger Eloy de Jong, 2020

Eloy de Jong als Maximum Power bei "The Masked Dancer"

