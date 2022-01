Eloy de Jong (48) hat sein Kostüm richtig gefühlt! Am heutigen Abend lief die große Halbfinal-Show von The Masked Dancer. Steven Gätjen (49), Alexander Klaws (38) und Rategast Annemarie Carpendale (44) gerieten ins absolute Rätselfieber, als es darum ging, wer sich wohl hinter dem Zottel, der Maus, dem Affen und Co. verbirgt. Am Ende reichte es für Maximum Power nicht, ins Finale zu kommen. Unter dem Kostüm steckte der niederländische Schlagersänger Eloy de Jong. Wie geht es ihm nach der Demaskierung? Eloy verriet: Er sei dank der Show richtig fit!

"Die Muskeln nehme ich mit nach Hause", witzelte Eloy im Red!-Interview mit Viviane Geppert (30) über sein muskulöses Maximum-Power-Kostüm. Doch die Muckis seien tatsächlich nicht nur Fassade. Durch das harte Training für die Tanzshow habe sich auch körperlich bei dem 48-Jährigen was getan. "Man bekommt schon Muskeln. Wir haben tolle Coaches", erzählte der gebürtige Niederländer von den Vorbereitungen der "The Masked Dancer"-Choreografien.

Wie viel Spaß Eloy die Tänze machen würden, ahnte er im Vorfeld nicht. Der Grund: Er möge es nicht, sich zu verstecken und sich zu verkleiden. Doch nach seiner Enthüllung kam der Musiker aus dem Schwärmen gar nicht heraus: "Es war so ein Erlebnis!" Während der Show tippte Rateteam-Mitglied Alexander Klaws bereits darauf, dass sich hinter Maximum Power Eloy de Jong verbergen könnte. "Wir haben vor zwei Jahren eine TV-Show zusammen gemacht. Ich habe dich am Sprechen erkannt und dass du tanzen kannst, das weiß jeder", erklärte der einstige DSDS-Sieger seine Vermutungen.

ProSieben/ Willi Weber Maximum Power mit seinen Tänzern bei "The Masked Dancer"

ProSieben/ Willi Weber Annemarie Carpendale als Rategast bei "The Masked Dancer"

ProSieben/ Willi Weber Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

