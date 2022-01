Eloy de Jong (48) hat bei The Masked Dancer eine krasse Transformation durchgemacht. Am Donnerstagabend kam der niederländische Schlagerstar unter der Maskierung von Maximum Power zum Vorschein. In drei Liveshows war er als muskulöser Superheld aufgetreten und hatte einige anspruchsvolle Tanzshows hingelegt. Das hat sich wohl vor allem auch für seine Fitness gelohnt, wie Eloy im Promiflash-Interview verriet: Er hat während seiner "The Masked Dancer"-Zeit einiges an Gewicht verloren.

Obwohl der 48-Jährige sein Kostüm geliebt habe, sei es eine krasse Herausforderung gewesen, in dem schweren Kostüm zu tanzen. "Mit diesen großen muskulösen Beinen zu tanzen, die Roboter-Moves zu machen und im Charakter zu bleiben, war schwer! Das war wirklich nicht einfach, damit zu tanzen", erzählte er Promiflash. Dementsprechend sei es auch kein Wunder, dass Eloy quasi immer am Schwitzen war. "Ich habe 15 Kilo verloren, ich habe meine Klamotten regelmäßig durchgeschwitzt", plauderte er aus. Weil er unerkannt bleiben sollte, habe er auch im Training stets verhüllt tanzen müssen – und sogar mehrere Outfits pro Tag durchgeschwitzt.

Auch wenn er bei einer erneuten Teilnahme lieber mit weniger Stoff tanzen würde, betonte der Musiker, dass ihm sein Kostüm trotz allem große Freude bereitet habe. "Ich habe es geliebt, wirklich – einmal im Leben Superheld zu sein, das ist doch cool!", schwärmte er. Auch seine Tochter sei superstolz auf ihren Papa gewesen. "Sie hatte sich selbst schon in einem Superheldinnen-Kostüm neben mir gesehen", erinnerte sich Eloy lachend.

