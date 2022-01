Nicht das Training war für Eloy de Jong (48) das Härteste an der Show! Vergangene Woche wurde das einstige Boyband-Mitglied von Caught in the Act bei dem Format The Masked Dancer demaskiert. Während der Dreharbeiten der Rate-Show müssen die Kandidaten ihre Identität so gut es geht geheim halten und deswegen manchmal auch etwas lügen. Das Flunkern fiel Eloy aus einem bestimmten Grund besonders schwer!

Gegenüber Promiflash verriet er nun, dass er seine Homosexualität während der Boygroup-Zeit verheimlicht hatte. Nach seinem Coming-out sei seine Devise gewesen: "Sei du selbst! Und Liebe ist Liebe! Dann wieder dieses Versteckspiel durchzumachen, war schon krass für mich. Ich bin nicht so der Lügner", schilderte Eloy seine Erfahrung mit der TV-Show. Um dem Lügen zu umgehen, ließ sich der Musiker etwas einfallen.

Wenn Fans ihm bezüglich der Sendung geschrieben hatten, habe er einfach nicht geantwortet. "Das fand ich dann noch besser als lügen. Zum Glück darf man das Abenteuer ja mit ein paar Menschen teilen. Das braucht man auch wirklich. Das ist total wichtig bei solchen Shows", erzählte Eloy im weiteren Gespräch mit Promiflash. Sein Manager, sein Partner sowie seine Schwester und Mutter waren eingeweiht. Vor allem seiner Mama wollte er davon erzählen.

"Meiner Mama ging es zuletzt auch nicht so gut, sie lag im Krankenhaus über Weihnachten. Meine Familie hatte eine schwierige Zeit und ich wollte sie nicht anlügen. Show-Business ist wichtig, aber das echte Leben ist mir hundert Prozent wichtiger", führte Eloy aus. Seine Familie sei noch nervöser vor der "The Masked Dancer"-Teilnahme gewesen als er selbst. Denn sie wussten, dass Kostüme und Verkleiden bisher nicht so sein Ding gewesen sind. "Aber ab jetzt habe ich für Karneval schon das allerbeste Outfit: Maximum Power!", schloss Eloy ab.

ProSieben/ Willi Weber Schlagerstar Eloy de Jong als Maximum Power im "The Masked Dancer"-Halbfinale

Instagram / eloydejong Eloy de Jong mit seinem Partner Ibo

Instagram / eloydejong Eloy de Jong im Dezember 2019

ProSieben/ Willi Weber Maximum Power, "The Masked Dancer"-Teilnehmer

