Seit gestern hat es sich ausgetanzt! Die letzten verbliebenen Masken gaben in der finalen Sendung von The Masked Dancer noch einmal alles: Der Affe, der Buntstift, das Zottel und die Maus wurden zum letzten Tanz gebeten. Ersterer konnte dabei am meisten überzeugen und unter der Maske des Primaten steckte niemand Geringeres als Oli P. (43). Der hatte es aber wohl nicht allzu leicht – Oli legte sich nämlich einen Muskelfaserriss zu!

Gegenüber red verriet der "Flugzeuge im Bauch"-Interpret, dass ihm vieles wehtue und er sich während der Proben eine Verletzung zugezogen habe: “Vor drei Tagen ist mir eine Muskelfaser im rechten Unterarm gerissen. Da ist jetzt so ein Ei.” Doch trotzdem konnte der 43-Jährige eine saubere Performance abliefern. Das habe er einem Adrenalinkick zu verdanken. "Ich hatte heute Angst, dass irgendetwas reißt oder kaputt geht, aber dann geht die Musik los und man tanzt einfach”, ergänzte er. Das Training sei allgemein hart gewesen und wohl nicht unbedingt für jemanden Mitte 40 ausgelegt.

Die erste Staffel von "The Masked Dancer" ist damit nach einem gelungenen Auftakt zu Ende. Das Tanzen in den Kostümen schien in der Tat herausfordernd gewesen zu sein. Eloy de Jong (48), der sich unter der Maske von Maximum Power verbarg, verlor durch seine Tanzeinlagen ganze 15 Kilo. "Mit diesen großen muskulösen Beinen zu tanzen [...] war schwer", erzählte das ehemalige Boyband-Mitglied Promiflash.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Der Affe im "The Masked Dancer"-Finale

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Oli P. im "The Masked Dancer"-Finale

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Eloy de Jong und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Dancer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de