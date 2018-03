Nach fünf Jahren Beziehung treibt sich Pietro Lombardi (25) wieder auf dem Single-Markt herum! Seit der Trennung von Ehefrau Sarah (24) ist er auf der Suche nach einer neuen Freundin. Doch das Flirten bereitet ihm aktuell große Schwierigkeiten: Er weiß einfach nicht so richtig, wie er mit einer Frau ins Gespräch kommen soll. Sein Kumpel Kay One (32) greift dem Sänger nun unter die Arme, denn er kennt das größte Problem eines Promi-Junggesellen: "Es kommt darauf an, ob du deine Frau zur Schau stellst. Du kannst mit einer zusammen sein, die du in einer Bücherei kennengelernt hast, aber wenn du mit ihr über den nächsten roten Teppich gehst, dann hat sie auf einmal einen blauen Haken auf Instagram!", klagt er bei Guten Morgen Deutschland sein Leid.



