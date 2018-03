Bald geht es wieder los: Die vierte Staffel von Die Höhle der Löwen startet am 5. September bei VOX – diesmal in neuer Besetzung. Nach dem plötzlichen Abschied von Erlebnis-Unternehmer Jochen Schweizer (60) wird nun die CSU-Bundestagsabgeordnete Dagmar Wöhrl (63) seinen Platz einnehmen. Auch Judith Williams (44), Löwin der ersten Stunde, muss wegen einer Erkältung spontan von Geschäftspartner Georg Kofler (60) vertreten werden. Im Promiflash-Interview beim Pre-Opening des "Die Höhle der Löwen"-Pop-Up-Stores in Köln verriet er jetzt: "Ich war in Amerika auf einem Golfplatz und wurde angerufen, ob ich zwei Tage später die Judith Williams ersetzen könnte. Ich kannte die Sendung und habe nur wenige Minuten gebraucht, um mich zu entscheiden."



