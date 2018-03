Prinzessin Victoria von Schweden (40) ist ganz aus dem Häuschen: Ihre Schwester Madeleine (35) wird bald zum dritten Mal Mutter. Das verkündete die royale Schönheit erst am Montag eigenhändig via Social Media. Für Victoria bedeutet das: Sie darf sich bald fünffache Tante nennen. Gegenüber der schwedischen Zeitschrift Expressen fand sie jetzt süße Worte für das Baby-Glück ihrer Schwester: "Es fühlt sich großartig an, wieder Tante zu werden. Ich freue mich darauf."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de