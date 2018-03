Werden die YouTube-Sternchen Maren (25) und Tobias Wolf etwa Eltern? Im Netz kursierten immer wieder Baby-Gerüchte, die das Paar jedoch verneinte. Doch in ihrem neuesten Clip macht die Brünette einen Schwangerschaftstest! "Also für uns wäre es jetzt nicht schlimm, wenn da steht ‘schwanger’. Deswegen sind wir jetzt auch nicht so hysterisch drauf oder voll aufgeregt, also schon aufgeregt, aber es wäre jetzt nicht schlimm, aber es wäre halt nicht geplant", erzählt Maren in dem Video. Nach einigen Minuten dann die Auflösung: Der Test ist negativ – und das Vlogger-Duo ist ganz schön erleichtert!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de