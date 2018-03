Reue bei Willi Herren (42)? Der Malle-Star ging im Promi Big Brother-Container mit Evelyn Burdecki im Schlafsack auf Kuschelkurs – und küsste die Ex-Bachelor-Kandidatin sogar! Was in der prominenten WG so schön begonnen hat, ist für Willi jetzt aber anscheinend ein krasser Fehltritt. "Evelyn war ein Riesenfehler", erzählte der 42-Jährige im Gespräch mit Bild. Der Schmatzer habe ihm zwar gefallen, aber er hätte definitiv nicht sein müssen.



