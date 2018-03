Arbeiten die beiden etwa schon an gemeinsamem Nachwuchs? Im Sommer letzten Jahres feierten Ana Ivanovic (29) und Bastian Schweinsteiger (33) ihre Traumhochzeit in Venedig. Möglicherweise krönt bald ja auch ein Baby ihr Liebesglück, wie die serbische Tennis-Schönheit gegenüber dem amerikanischen Magazin Chicago Mod andeutet: "Auf jeden Fall möchte ich in der Zukunft Kinder haben. Ich liebe Kinder!"



