Schwanger auf dem Surfbrett! Cathy Hummels (29) verbringt gerade einige Tage in Kroatien und nimmt ihre Fans via Instagram mit. Ein besonders schöner Schnappschuss: Die Fashion-Expertin mit Babykugel auf dem Surfboard – und erinnert dabei an Profi-Surferin Janni Hönscheid (27). Während ihrer Schwangerschaft veröffentlichte die frischgebackene Mama zahlreiche Wellenreiter-Pics mit Babybauch. Aber wer macht die bessere Figur: Cathy oder Janni?



