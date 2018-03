Sie fühlt sich manchmal einfach einsam! Eigentlich bekommt Nadja Abd el Farrag (52) ihr Leben gerade wieder in den Griff, doch eine Entscheidung der vergangenen Jahre schmerzt die Ex von Dieter Bohlen (63) bis heute. In einem Closer-Interview verrät die Ballermann-Sängerin nun, dass ihr ein entscheidendes Detail zum Glücklichsein fehlt: "Ich wäre so gern Mutter geworden!"



