Er hat es geschafft! Dominic Harrison (26) steht im Halbfinale des erfolgreichen TV-Formats Ninja Warrior Germany. Obwohl der Freund von Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Nowak (26) in der zweiten Runde schwächelt und an den Helix-Stäben scheitert, qualifiziert er sich für die nächste Runde – dank Spitzenzeit. Welche Kräfte die Show seinen Kandidaten wirklich abverlangt, ahnte der Fitness-Coach vor seiner Teilnahme nicht: "Also ich muss sagen, die Herausforderung bei ‘Ninja Warrior’ war extrem. Man braucht nicht nur Kraft, man braucht auch wirklich ein bisschen Köpfchen", verriet der Papa in spe jetzt bei Music meets Media 2017 im Interview mit Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de