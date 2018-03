Jetzt packt Nicole Scherzinger (39) aus! Vor einer Weile gestand die US-Sängerin, dass sie in der Vergangenheit an Bulimie litt. In einem Interview mit der britischen Cosmopolitan erzählte die gebürtige Hawaiianerin jetzt, wie schlimm ihre Essstörung wirklich war: "Ich war immer sehr kritisch mit mir selbst, schon in jungen Jahren. Und als ich 14 war, begann ich zu laufen. Ich bin mitten in der Nacht raus gegangen und einfach gerannt, weil ich dachte, ich müsse dünner sein." Auch ihre Zeit bei den Pussycat Dolls habe etwas mit ihren Body-Komplexen zutun gehabt, erklärte Nicole.



