Werden die Zarrella-Kinder nun auch zu Promis? Jana Ina (40) und Giovanni (39) halten ihre beiden Kids seit Jahren bewusst von der Öffentlichkeit fern. Weder bei Events noch in den sozialen Netzwerken der zwei sind die Sprösslinge zu sehen. Soll damit nun Schluss sein? Wenn es nach dem TV-Paar geht, dann eigentlich nicht, aber die Rechnung machen die zwei Turteltauben jetzt scheinbar ohne ihren Sohn Gabriel. "Also, wir halten unsere Kinder ja bewusst aus dem ganzen Trubel raus, unser Sohn ist aber jetzt langsam in dem Alter, wo er sagt, er möchte auch gerne vielleicht einen eigenen YouTube-Channel", verriet Gio im Promiflash-Interview beim Audi Ascot Renntag in Hannover.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de