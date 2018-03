Der Babybauch von Inci Elena Sencer (24) hat sich Zeit gelassen. Während Sarah Nowaks (26) Kugel wächst und wächst, war bei der 24-Jährigen bislang nicht wirklich viel zu sehen. Trotzdem sollen beide Kinder im Dezember das Licht der Welt erblicken. "Die Sarah hat ja wirklich eine Riesen-Kugel mittlerweile, wo ich denke: Wow, warum ist das bei ihr so groß und bei mir ist gar nichts?", fragte sich die werdende Mama kürzlich im Promiflash-Interview. Ihre Frauenärztin habe aber sofort Entwarnung gegeben und versichert, dass alles okay sei. Mittlerweile ist das Problem Mini-Babykugel vom Tisch, denn Incis Bäuchlein hat in den vergangenen Tagen einen ordentlich Schub gemacht.



