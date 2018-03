Wie ist das nur möglich? Erst im März ist Cheryl Cole (34) zum ersten Mal Mama geworden. Nur fünf Monate später zeigte sich die schöne Sängerin und Freundin von One Direction-Star Liam Payne (24) jetzt erstmals wieder in der Öffentlichkeit und überraschte mit ihrem Mega-After-Baby-Body. Im Rahmen des Charity-Fußballspiels zur Grenfell-Katastrophe kombinierte die Brünette eine weite Culotte mit einem weißen Crop-Shirt, das freien Blick auf ihren flachen, durchtrainierten Bauch gab. Was für eine Leistung!



