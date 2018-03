Sie ist eine waschechte Aben­teu­re­rin! Sophia Cordalis (2) wird von Tag zu Tag niedlicher – und vor allem mutiger. Die Tochter von Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (50) macht nicht nur mit Mama Dani Yoga, auch mit Papa legt sie jetzt eine kleine Sport-Session ein! Während Lucas Klimmzüge am Strand macht, will das kleine Kletteräffchen gleich mitmachen. Wie süß der Sonnenschein ihrem Vater fast davonklettert, hält die Kult-Blondine in einem Facebook-Video fest.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de