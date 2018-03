Ab Dienstag geht Die Höhle der Löwen in die vierte Runde! Auch in diesem Jahr kämpfen Gründer um die Gunst der Investoren. Obwohl die Show für echte Begeisterungsstürme bei den Zuschauern sorgt, gibt es immer wieder schwere Vorwürfe: Viele Deals, die in der Sendung abgeschlossen wurden, sollen danach geplatzt sein! Aber was sagen die Löwen zu den Anschuldigungen? Promiflash hat beim Pre-Opening des “Die Höhle der Löwen”-Pop-up-Stores in Köln nachgefragt! "Nummer eins: Die Deals finden nicht für die Kamera statt. Da muss ich mich so vehement gegen dieses Vorurteil wehren", stellte Teleshopping-Königin Judith Williams (44) klar. Wenn es am Ende zwischen ihr und dem Deal-Partner nicht passt, habe es keinen Zweck, eine Investition zu tätigen.



