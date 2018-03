Im Februar haben sich die YouTube-Stars Paola Maria und ihr Liebster Sascha in Las Vegas das Jawort gegeben. Vergangenen Monat wurde dann auf Sizilien noch einmal geheiratet! Der Grund: Paola hat italienische Wurzeln. Anschließend ging es für die Turteltauben in die Flitterwochen auf die Seychellen. Und ihre Mega-Honeymoon-Suite haben die Netz-Stars jetzt in einem YouTube-Video gezeigt! "Wir haben hier unseren eigenen Whirlpool. Was soll man dazu noch sagen? Mit diesem Ausblick und diesem Whirlpool, ich glaube, etwas Schöneres gibt es nicht", erklärte Paola im Clip. Während die YouTuber im Pool entspannen, schauen sie täglich auf eine exotische Landschaft.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de