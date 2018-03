Mitte Februar gaben sich die YouTube-Stars Paola Maria und Sascha Koslowski in Las Vegas das Jawort. Rund fünf Monate später hat die Vloggerin im Promiflash-Interview über ihr Leben seit der Hochzeit erzählt: "Das ist so verrückt. Ich dachte immer so: ‘Okay, es ändert sich voll viel', aber gar nicht. Wir sind immer noch wir und hätten wir nicht die Ringe an, wüssten wir das, glaub ich, gar nicht. Wir sind halt ein Herz und eine Seele, was soll man dazu noch sagen?" Paola und Sascha sind nicht das einzige verheiratete Internet-Paar. Vor Kurzem gingen auch die YouTuber Maren Merkel (25) und Tobias Wolf den Bund fürs Leben ein.



