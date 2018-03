Für Joey Heindle (24) kann es nicht schnell genug gehen: Vier Monate nach seiner Facebook-Live-Hochzeit mit Herzdame Justine will der Ex-DSDS-Kandidat nun endlich den nächsten Schritt wagen – und eine eigene kleine Familie gründen! Angst vor der Herausforderung hat Joey nicht. Er ist sich sicher: "Ich werde der beste Papa der Welt sein." Auch von den Mutter-Qualitäten seiner Liebsten ist der Sänger überzeugt: "Ich liebe diese Frau so unglaublich. Sie ist so warmherzig und so liebevoll", schwärmt er im Gespräch mit Bild.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de