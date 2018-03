Bei ihm wird selbst Taylor Swift (27) ganz zahm! Eigentlich ist die Sängerin mit ihrem neuen Album "Reputation" gerade auf Krawall gebürstet und landet mit einem musikalischen Rundumschlag gegen ihre Promifeinde in den Schlagzeilen. Doch in dem Song "Ready For It" schlägt TayTay ganz andere Töne an, denn der Text macht deutlich: Die 27-Jährige ist total verknallt. Die Fans der Blondine mutmaßen, dass sie den Titel ihrem neuen Freund Joe Alwyn (26) gewidmet hat. Textzeilen wie "Er ist viel jünger als meine Ex-Freunde, aber benimmt sich viel männlicher!" weisen eindeutig darauf hin. Schließlich ist der Schauspieler mit seinen 26 Jahren deutlich jünger als Taylors Verflossene Tom Hiddleston (36) oder Calvin Harris (33).



