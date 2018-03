Sie ist zurück und geht direkt voll durch die Decke! Vergangenen Donnerstag veröffentlichte Taylor Swift (27) ihre neue Single "Look What You Made Me Do" – und schon nach einem Tag brach der Track weltweite Klick-Rekorde. Auf Spotify sei der Song innerhalb des ersten Tages nach der Veröffentlichung stolze acht Millionen Mal angehört worden – so oft wie zuvor kein anderer innerhalb dieser Zeit. Wie Access Hollywood berichtet, habe das Lyric-Video auf YouTube mit 19 Millionen Klicks innerhalb des ersten Tages auch einen Rekord aufgestellt. Bleibt nun abzuwarten, ob das am Sonntag erschienene Musikvideo auch so erfolgreich wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de