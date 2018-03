Weltweite Begeisterungsstürme für Lady Gaga (31): Der erste Teaser-Trailer zu ihrer neuen Dokumentation ist da! In dem Clip bekommen die Fans einen kleinen Einblick in den Streifen über das Leben der Pop-Sensation auf und neben der Bühne. "Ich bin jetzt schon am Heulen, Gaga. Du hast mich gerettet, wirst es immer tun. Ich bin bereit, deine dunkelsten Momente in dieser unglaublichen Dokumentation anzusehen", schrieb ein Fan der Sängerin auf ihrer Facebook-Seite.



