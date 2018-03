Paar oder kein Paar? Seit Bars and Melody-Rapper Leondre Devries (16) mit Kollege Charlie Lenehan ein Überraschungskonzert zu Davina Geiss' (14) Geburtstag gespielt hat, wird im Netz gemunkelt: Bei dem schmucken Briten und der Promi-Tochter könnte mehr gehen als nur Freundschaft. Auslöser: die vielen Erinnerungsfotos, die beide in den vergangenen Wochen im Netz geteilt haben. Bei den Videodays 2017 machte der Musiker im Promiflash-Interview ein für alle Male klar: "Ich kann verstehen, dass man eifersüchtig wird, wenn sich jemand, den man sehr mag, mit einer anderen in der Öffentlichkeit stehenden Person anfreundet. Aber wir sind nur Freunde. Wir sprechen zwar jeden Tag, aber wir daten uns nicht."



