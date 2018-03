Ek is back – in jeder Hinsicht! Rapper Eko Fresh (34) verunglückte im August bei Dreharbeiten auf Mallorca mit dem Quad und erlitt diverse Verletzungen. Inzwischen ist der Vater eines einjährigen Sohnes aus dem Krankenhaus entlassen und feierte am vergangenen Freitag den Release seiner neuen Single "Moment" – mit dem Musikclip, der ihm beinahe sein Leben gekostet hätte. Szenen, die unter die Haut gehen! Auch den Deutsch-Türken selbst lassen die Bilder nicht kalt: "Wenn ich das Video sehe, dann bekomme ich Gänsehaut. Ich bin so glücklich, dass nichts Schlimmeres passiert ist", erzählt er der Bild.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de