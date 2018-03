Ein Spitzensportler wird zum Schlagersänger! Matthias Steiner (35) gewinnt vor knapp zehn Jahren eine Goldmedaille im Gewichtheben. Seitdem hat sich viel getan im Leben des Muskelmannes: Er ist mit Moderatorin Inge Posmyk (47) verheiratet, hat zwei Söhne und ist bekanntes TV-Gesicht. Nach der Gesanges-Show It takes 2, in der ihn Musiker Gil Ofarim (35) coacht, kriegt er einen Plattenvertrag. Ob er mit seinem Mentor irgendwann einmal auf der Bühne steht, verrät er anschließend Promiflash: "Das liegt an ihm, nicht an mir. Also er muss sich das ja aussuchen, ob er so was will oder nicht. Keine Ahnung was die Zukunft bringt."



