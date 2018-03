Barbara Becker (50) turtelt, hält Händchen, tauscht zärtliche Blicke – und das mit einem 17 Jahre jüngeren Mann! Der Glückliche heißt Juan Lopez Salaberry und ist augenscheinlich genauso verliebt wie seine Angebetete. Promiflash verrät die Ex von Tennis-Legende Boris Becker (49), warum es mit ihrem neuen Freund so gut funktioniert: "Ich denke, wenn man sich unterhalten kann und sich auch was zu erzählen hat, und solange man dem anderen vor allem auch zuhören möchte, ich glaube, solange geht es ganz gut."



