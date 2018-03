Und wieder einmal kam Jessica Paszka (27) allein zu einem Event. Seit die Ex-Bachelorette mit ihrem Liebsten David Friedrich (27) liiert ist, hören die Krisengerüchte nicht auf – trotz gemeinsamer Turtelpics auf ihren Social-Media-Kanälen! Auf öffentlichen Veranstaltungen muss sich die brünette Schönheit aber trotzdem allein behaupten. Der Grund: David hat dank Tourvorbereitung kaum noch Zeit für seine Angebetete! Ob daran die junge Liebe zerbricht? "Ich hätte ihn schon gerne dabei gehabt, das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber es geht halt einfach nicht", erklärte der TV-Star bedrückt gegenüber Bunte bei der Angermaier Trachtennacht in München. "Man kann für den Partner eben nicht alles aufgeben und nur von Luft und Liebe kann man auch nicht leben. Ich wünsche mir einfach, dass es so, wie es gerade funktioniert, auch langfristig klappt."



