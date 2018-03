Es wackelt gewaltig an Kay Ones (33) Rekord-Thron! Der Rapper vom Bodensee ist auf Erfolgskurs: Mit seiner Hit-Single "Louis Louis" knackt er einen Rekord nach dem anderen, holte vor wenigen Tagen erst Gold. Auf YouTube verbuchte die Coverversion von Dieter Bohlens (63) Welthit "Brother Louie" bisher rund 44,5 Millionen Klicks. Dennoch ist sein Single-Rekord in Gefahr – denn der Musiker steuert auf eine Selbstenthronung zu. Mit Pietro Lombardi (25) und ihrem gemeinsamem Song "Se­ño­ri­ta" toppt Kay seinen bisherigen Erfolg. Richtig gehört: Während "Louis Louis" 21 Tage für zehn Millionen Views brauchte, heimste "Se­ño­ri­ta" in nur vier Tagen gigantische 6,3 Millionen Klicks (Stand: 12. September, 23:30 Uhr) ein.



