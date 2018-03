Angelina Jolie (42) ist eine wahre Löwenmutter, wenn es um ihre sechs Kinder geht. Nach dem Trennungsdrama mit Brad Pitt (53) wagt die Familie sich jetzt erstmals wieder in die Öffentlichkeit. Die Schauspielerin hat mit ihrem Adoptivsohn Maddox (16) den Film "First They Killed My Father" produziert und so wohl eine noch tiefere Bindung zu ihm aufgebaut. In einem Interview mit People machte er seiner Mom dafür ein wirklich rührendes Kompliment: "Es macht Spaß mit ihr, sie ist lustig und es ist einfach, mit ihr zu arbeiten. Sie ist ein Wunder."



