Da hat sie wohl was übersehen! Für die Premiere des neuen Horror-Streifens "ES" entschied sich Halle Berry (51) für ein gewagtes Oberteil. Sie setzte ihr Dekolleté mit einem tiefen Ausschnitt in Szene – doch der gab den Blick nicht nur auf ihre Oberweite frei, sondern auch auf einen merkwürdigen dunklen Strich an ihrer linken Brust.



