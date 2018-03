Nazan Eckes (41) ist aus ihrer fast einjährigen Baby-Pause zurück! Wie bereits bei der vergangenen Staffel führt sie auch dieses Mal wieder durch die RTL-Show Dance Dance Dance. Etwas ist jedoch anders: In der zweiten Folge des Formats präsentierte sie sich ungewohnt mit wuscheliger Locken-Mähne. Die Fans sind geteilter Meinung über diesen Stilwechsel: Laut einer Promiflash-Umfrage finden 58,7 Prozent der User die Frisur nicht so toll – 41,3 Prozent hingegen sind begeistert von dem Look!



