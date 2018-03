Da haben sich Robert (53) und Carmen Geiss (52) sicherlich mehr Freude erhofft. Zum 13. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Shania (13) schmeißen die Millionäre eine riesige Halloween-Mottoparty auf ihrem Anwesen in Monaco. Sogar Stars wie Johnny Orlando (14) und Bars and Melody werden extra für das Nesthäckchen eingeflogen. Letztere lieferten bereits auf der B-Day-Feier von Schwester Davina (14) im Juni eine tolle Show ab. Bei Shania kam die eigene Party aber aus einem Grund nicht so gut an: "Meine Eltern wissen es ganz genau, dass ich keine Überraschungen mag."



