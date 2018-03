Da bleibt kein Zweifel mehr! Bonnie Strange (31) ist verliebt – aber sowas von! Schon länger spekulierten Fans darüber, ob sich die Moderatorin UK-Model Leebo Freeman geangelt habe. Auf dem Oktoberfest in München wurde das nun zur absoluten Gewissheit. Das Couple scheute sich nicht davor, seiner Verliebtheit in aller Öffentlichkeit freien Lauf zu lassen. Die beiden knutschten aber nicht nur, sie bestätigten ihre frische Liebe auch gleich im Interview mit Promiflash: "Wir haben uns kennengelernt – das ist schon etwas länger her – und dass wir jetzt öfter zusammen sind, schon drei Monate ungefähr", strahlte die 31-Jährige überglücklich beim Cathy Hummels Wiesn-Bummel by Angermaier. Laut ihrem Liebsten sei es sogar Liebe auf den ersten Blick gewesen.



