Pure After-Baby-Entspannung bei Alena Gerber (28) und Clemens Fritz (36)? Das Model und der Profi-Kicker sind vor wenigen Wochen zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden. Wie jeder weiß: Gerade die erste Zeit nach der Geburt kann für Mami und Papi schon einmal stressig werden – nicht so im Hause Gerber-Fritz. Auf dem kinderTag 2017 in Berlin verriet der Sportler Promiflash: "Wir versuchen, das wirklich alles recht entspannt zu lösen und sind da auch ein ganz gutes Team (...). Also so chaotisch finde ich es gar nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de