Kaum sieben Monate alt und schon im Bierzelt! Gemeinsam mit Mama Melissa Thiem und Papa Sven Hannawald (42) darf Sohnemann Glen nun erstmals mit auf die Wiesn. Statt am Bier nuckelt der Windelmatz zwar nur am Schnuller, an seiner Stimmung ändert das aber nichts: Der kleine Mann ist ganz schön neugierig – und beobachtet das Treiben im Münchner Festzelt mit großen Augen! Glen ist eben ein echter Abenteurer – und erinnert Papa Sven ganz an sich und seine Liebste: "Wie die Eltern!", meint der Skispringer witzelnd im Interview mit Promiflash.



