Ihre Krebserkrankung beeinflusst bis heute ihr Leben! Sylvie Meis (39) bekämpfte vor acht Jahren erfolgreich ihren Brustkrebs und genießt ihr Leben seitdem in vollen Zügen. Auch in der Liebe läuft es mit ihrem Verlobten Charbel Aouad blendend. Einzig die gemeinsame Familienplanung bereitet der Moderatorin Kopfzerbrechen: "Ich spüre wegen dieser schrecklichen Krankheit immer noch die Folgen, weil ich jeden Tag noch Medikamente nehmen muss. Und mit diesem Medikament kann man nicht schwanger werden. Deswegen muss das erst aufhören und dann vielleicht!", erklärte sie nun in einem Bunte-Gespräch.



