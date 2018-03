Für das Halbfinale der US-Show "America’s Got Talent" schmiss sich Heidi Klum (44) in ein knappes, feuerrotes Lederkleid – und es fällt auf: Heidi wählt diesen knalligen Ton mit Vorliebe. Ob für Elton Johns (70) AIDS Foundation Party, die Emmy Awards oder für andere Veranstaltungen – Heidis Top-Wahl 2017: rot. Sogar ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds trägt ein Kleid in dieser Nuance!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de