Filmfans, aufgepasst! Am 26. Oktober kommt Fack ju Göhte 3 in die deutschen Kinos. Die Wartezeit bis zum letzten Teil der Reihe versüßen die Macher mit zahlreichen Teasern. Jetzt ist aber auch der offizielle Trailer im Netz zu sehen. Die Szenen versprechen so einiges: Kultlehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek, 35) versucht seine chaotischen Schüler rund um Chantal (Jella Haase, 24), Danger (Max von der Groeben, 25) und Co. durch das Abitur zu peitschen. Freche Sprüche, feuchte Zungenküsse und einige Neuzugänge – das Finale wird sicher nicht langweilig.



