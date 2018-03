Großes Kribbeln bei den Fans von Fack ju Göhte: Ein neuer Teaser-Trailer heizt die Vorfreude auf Teil 3 der Kult-Filmserie mächtig an! Uschi Glas (73), die in dem Streifen neben Elyas M'Barek (35) wieder in ihre Lehrerrolle schlüpft, bekommt in dem Clip die Prank-Power ihrer Schüler zu spüren: Als Ingrid Leimbach-Knorr wird sie in ihrem eigenen Auto kräftig durchgeschüttelt, während dicke Beats ihre Ohren durchpusten. Sieht ganz so aus, als haut der Final Fack noch mal besonders kräftig auf die Pauke(r)!



